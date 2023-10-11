ССО: Окупанти перекинули спецпризначенців Генштабу для диверсій у Сумській області – фото
Спецпідрозділи Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ) прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області України, повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.
У район населеного пункту Красна Яруга Бєлгородської області РФ прибули групи військової розвідки окупантів, їхня мета – дестабілізація ситуації в прикордонних районах Сумської області, повідомляє ЦНС.
Красна Яруга знаходиться на відстані близько 10 км від російсько-українського кордону.
Бєлгородське підпілля фіксує пересування окупантів на автівках Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців, пише відомство.
Стосовно прибуття цих груп та маршрути їхнього пересування у підпіллі доповіли військовослужбовці ЗС РФ, зауважує Центр спротиву.
Відомство додає світлини:
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