ССО: Окупанти перекинули спецпризначенців Генштабу для диверсій у Сумській області – фото

Спецпідрозділи Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ) прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області України, повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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У район населеного пункту Красна Яруга Бєлгородської області РФ прибули групи військової розвідки окупантів, їхня мета – дестабілізація ситуації в прикордонних районах Сумської області, повідомляє ЦНС.

Красна Яруга знаходиться на відстані близько 10 км від російсько-українського кордону.

Бєлгородське підпілля фіксує пересування окупантів на автівках Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців, пише відомство. Стосовно прибуття цих груп та маршрути їхнього пересування у підпіллі доповіли військовослужбовці ЗС РФ, зауважує Центр спротиву. Відомство додає світлини:

ДОВІДКА. Головне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГУ ГШ ЗС РФ) – орган зовнішньої розвідки Міністерства оборони РФ і центральний орган військової розвідки Збройних сил окупантів, більш відомий під своїм колишнім найменуванням – Головне розвідувальне управління (ГРУ). 3 серпня командувач Об'єднаних сил повідомив, що за місяць через північний кордон України намагалися пройти чотири ДРГ росіян.

12 серпня він заявив, що українські військові дали відсіч російській диверсійно-розвідувальній групі, що намагалася перетнути північний кордон.

15 серпня командувач Об'єднаних сил повідомив, що дві групи російських окупантів намагались перетнути кордон України в Чернігівській області. Читайте також: ССО: Розкрадання мільярдів на обороні посварило російського губернатора з ФСБ – фото

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