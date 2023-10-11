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ССО: Окупанти перекинули спецпризначенців Генштабу для диверсій у Сумській області – фото

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 13:30
ССО: Окупанти перекинули спецпризначенців Генштабу для диверсій у Сумській області – фото - Фото
Російський окупант (Фото: ресурс окупантів)

Спецпідрозділи Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ) прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області України, повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

У район населеного пункту Красна Яруга Бєлгородської області РФ прибули групи військової розвідки окупантів, їхня мета – дестабілізація ситуації в прикордонних районах Сумської області, повідомляє ЦНС.

Красна Яруга знаходиться на відстані близько 10 км від російсько-українського кордону.

Красна Яруга на карті

Бєлгородське підпілля фіксує пересування окупантів на автівках Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців, пише відомство.

Стосовно прибуття цих груп та маршрути їхнього пересування у підпіллі доповіли військовослужбовці ЗС РФ, зауважує Центр спротиву.

Відомство додає світлини:

Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

ДОВІДКА. Головне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГУ ГШ ЗС РФ) – орган зовнішньої розвідки Міністерства оборони РФ і центральний орган військової розвідки Збройних сил окупантів, більш відомий під своїм колишнім найменуванням – Головне розвідувальне управління (ГРУ).
  • 3 серпня командувач Об'єднаних сил повідомив, що за місяць через північний кордон України намагалися пройти чотири ДРГ росіян.
  • 12 серпня він заявив, що українські військові дали відсіч російській диверсійно-розвідувальній групі, що намагалася перетнути північний кордон.
  • 15 серпня командувач Об'єднаних сил повідомив, що дві групи російських окупантів намагались перетнути кордон України в Чернігівській області.

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Артем Джеріпа
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