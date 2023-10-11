ССО: Оккупанты перебросили спецназовцев Генштаба для диверсий в Сумской области – фото
Спецподразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) прибыли в Белгородскую область для организации диверсий в Сумской области Украины, сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.
В район населенного пункта Красная Яруга Белгородской области РФ прибыли группы военной разведки оккупантов, их цель – дестабилизация ситуации в приграничных районах Сумской области, сообщает ЦНС.
Красная Яруга находится в 10 км от российско-украинской границы.
Белгородское подполье фиксирует передвижение оккупантов на автомобилях Toyota Hilux группами по 10 спецназовцев, пишет ведомство.
О прибытии этих групп и маршрутах их передвижения в подполье доложили военнослужащие ВС РФ, отмечает Центр сопротивления.
Ведомство добавляет фотографии:
Читайте также: ССО: Разворовывание миллиардов на обороне поссорило российского губернатора с ФСБ – фото
Комментарии