ССО: Оккупанты перебросили спецназовцев Генштаба для диверсий в Сумской области – фото

Спецподразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) прибыли в Белгородскую область для организации диверсий в Сумской области Украины, сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В район населенного пункта Красная Яруга Белгородской области РФ прибыли группы военной разведки оккупантов, их цель – дестабилизация ситуации в приграничных районах Сумской области, сообщает ЦНС.

Красная Яруга находится в 10 км от российско-украинской границы.

Белгородское подполье фиксирует передвижение оккупантов на автомобилях Toyota Hilux группами по 10 спецназовцев, пишет ведомство.

О прибытии этих групп и маршрутах их передвижения в подполье доложили военнослужащие ВС РФ, отмечает Центр сопротивления.

Ведомство добавляет фотографии:

СПРАВКА. Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ) – орган внешней разведки Министерства обороны РФ и центральный орган военной разведки Вооруженных сил оккупантов, более известный под своим прежним наименованием – Главное разведывательное управление (ГРУ).

3 августа командующий Объединенными силами сообщил, что за месяц через северную границу Украины пытались пройти четыре ДРГ россиян.

12 августа он заявил, что украинские военные дали отпор российской диверсионно-разведывательной группе, пытавшейся пересечь северную границу.

15 августа командующий Объединенными силами сообщил, что две группы российских оккупантов пытались пересечь границу Украины в Черниговской области.

Читайте также: ССО: Разворовывание миллиардов на обороне поссорило российского губернатора с ФСБ – фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.