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ССО: Оккупанты перебросили спецназовцев Генштаба для диверсий в Сумской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 13:30
ССО: Оккупанты перебросили спецназовцев Генштаба для диверсий в Сумской области – фото - Фото
Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Спецподразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) прибыли в Белгородскую область для организации диверсий в Сумской области Украины, сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

В район населенного пункта Красная Яруга Белгородской области РФ прибыли группы военной разведки оккупантов, их цель – дестабилизация ситуации в приграничных районах Сумской области, сообщает ЦНС.

Красная Яруга находится в 10 км от российско-украинской границы.

Красная Яруга на карте

Белгородское подполье фиксирует передвижение оккупантов на автомобилях Toyota Hilux группами по 10 спецназовцев, пишет ведомство.

О прибытии этих групп и маршрутах их передвижения в подполье доложили военнослужащие ВС РФ, отмечает Центр сопротивления.

Ведомство добавляет фотографии:

Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

СПРАВКА. Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ) – орган внешней разведки Министерства обороны РФ и центральный орган военной разведки Вооруженных сил оккупантов, более известный под своим прежним наименованием – Главное разведывательное управление (ГРУ).
  • 3 августа командующий Объединенными силами сообщил, что за месяц через северную границу Украины пытались пройти четыре ДРГ россиян.
  • 12 августа он заявил, что украинские военные дали отпор российской диверсионно-разведывательной группе, пытавшейся пересечь северную границу.
  • 15 августа командующий Объединенными силами сообщил, что две группы российских оккупантов пытались пересечь границу Украины в Черниговской области.

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Артём Джерипа
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