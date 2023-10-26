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ГУР: Партизани знищили авто з ФСБ-шниками в окупованому Бердянську

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26.10.2023, 10:27
ГУР: Партизани знищили авто з ФСБ-шниками в окупованому Бердянську - Фото

Рух опору підірвав автівку з представниками російської Федеральної служби безпеки в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Вдала операція сталася 23 жовтня 2023 року, шляхом підриву було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників ФСБ, повідомляє відомство.

Акцію здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який ФСБ-шники перетворили на свою схованку, зазначає ГУР.

"Серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України", ― пише військова розвідка.

За даними ГУР, після підриву автівки гауляйтер тимчасово окупованих територій Запоріжжя розпорядився збільшити комендантський час з 21:00 до 05:00.

Своєю чергою, представники спецслужб РФ "негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло", зауважує відомство.
 
"Утім, це місце теж добре відоме для хоробрих  підпільників ― патріотів України", ― підсумували у військовій розвідці.

  • У вересні українські партизани підірвали авто, ліквідували та поранили окупантів, які транспортували "бюлетені" для псевдовиборів у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Читайте також: ГУР знищило в Донецьку склад окупантів, які зараз штурмують під Авдіївкою – мапа

Артем Джеріпа
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