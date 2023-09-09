Партизани підірвали авто з окупантами: вони перевозили "бюлетені" для псевдовиборів – фото

Українські партизани підірвали авто, ліквідували та поранили окупантів, які транспортували "бюлетені" для псевдовиборів у тимчасово окупованій Новій Каховці, повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Українському підпіллю в тимчасово окупованій Новій Каховці вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації", – пише відомство.

Партизани підірвали автівку окупантів, яка використовувалась для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", під час псевдовиборів, організованих росіянами на тимчасово окупованих територіях, зазначає ЦНС.

Унаслідок підриву машини був ліквідований один російський військовий, ще двоє отримали поранення, повідомляє відомство.

ЦНС додає фото знищеного авто:

Відомство закликало оминати створені окупантами "виборчі дільниці" та за можливості залишити своє помешкання на період "осіннього загострення у ворога".

Джерела LIGA.net в СБУ поширили відео влучання двох дронів у "виборчий штаб" окупантів, які готувалися до проведення незаконних виборів в області.

в СБУ поширили відео влучання двох дронів у "виборчий штаб" окупантів, які готувалися до проведення незаконних виборів в області. Омбудсмен Лубінець розповів, як окупанти проводять псевдовибори: вони роздають паспорти РФ перед "голосуванням", і озброєні люди контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію Єдина Росія.

У тимчасово окупованому Бердянську в ніч перед запланованими загарбниками псевдовиборами сталися вибухи на одній із "виборчих дільниць". До вибухів причетна Служба безпеки України, повідомили джерела LIGA.net у спецслужбі.

Дивіться відео: Окупанти змушують голосувати під дулами автоматів – відео з псевдовиборів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.