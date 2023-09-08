У мережі з'явилось відео з псевдовиборами на тимчасово окупованій території, як стверджується, в Олешках Херсонської області. До домівки жінки під'їхала машина з військовим РФ, окупанти вимагають голосувати.

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На відео до дому під'їжджає машина, вона зупиняється.

З авто виходять люди, через гучномовець двічі кажуть: "Мешканці будинку 32, підходимо до мобільного пункту голосування".

На кадрах видно російського військового у шоломі та балаклаві.

Окупанти ходять поряд з воротами й агресивно б'ють по них, відео обривається.

Центр національного спротиву закликав оминати створені окупантами "виборчі дільниці" та за можливості залишити своє помешкання на період "осіннього загострення у ворога".

Головне управління розвідки звернулось до українців на тимчасово окупованих територіях із закликом збирати інформацію про псевдовибори, які хочуть провести загарбники, та пояснило, які саме дані потрібні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що окупанти роздають паспорти РФ перед "голосуванням" і контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію "Єдина Росія".

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах повідомило дані 15 колаборантів, які готують псевдовибори у тимчасово окупованій Луганській області.

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