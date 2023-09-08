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Оккупанты заставляют голосовать под дулами автоматов – видео с псевдовыборов видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 22:55
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)
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В сети появилось видео с псевдовыборами на временно оккупированной территории, как утверждается, в Олешках Херсонской области. К дому женщины подъехала машина с военным РФ, оккупанты требуют голосовать.

На видео к дому подъезжает машина, она останавливается.

Из авто выходят люди, через громкоговоритель дважды говорят: "Жильцы дома 32, подходим к мобильному пункту голосования".

На кадрах виден российский военный в каске и балаклаве.

Оккупанты ходят рядом с воротами и агрессивно бьют в них, видео обрывается.

Центр национального сопротивления призвал обходить созданные оккупантами "избирательные участки" и по возможности покинуть свое жилье на период "осеннего обострения у врага".

  • Главное управление разведки обратилось к украинцам на временно оккупированных территориях с призывом собирать информацию о псевдовыборах, которые хотят провести захватчики, и объяснило, какие данные нужны.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что оккупанты раздают паспорта РФ перед "голосованием" и контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию "Единая Россия".
  • Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил данные 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы во временно оккупированной Луганской области.

Читайте также: Верещук – украинцам в оккупации перед "выборами": Не сотрудничайте, будут большие проблемы

Артём Джерипа
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войнаоккупацияпсевдовыборы
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