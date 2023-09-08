В сети появилось видео с псевдовыборами на временно оккупированной территории, как утверждается, в Олешках Херсонской области. К дому женщины подъехала машина с военным РФ, оккупанты требуют голосовать.

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На видео к дому подъезжает машина, она останавливается.

Из авто выходят люди, через громкоговоритель дважды говорят: "Жильцы дома 32, подходим к мобильному пункту голосования".

На кадрах виден российский военный в каске и балаклаве.

Оккупанты ходят рядом с воротами и агрессивно бьют в них, видео обрывается.

Центр национального сопротивления призвал обходить созданные оккупантами "избирательные участки" и по возможности покинуть свое жилье на период "осеннего обострения у врага".

Главное управление разведки обратилось к украинцам на временно оккупированных территориях с призывом собирать информацию о псевдовыборах, которые хотят провести захватчики, и объяснило, какие данные нужны.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что оккупанты раздают паспорта РФ перед "голосованием" и контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию "Единая Россия".

Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил данные 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы во временно оккупированной Луганской области.

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