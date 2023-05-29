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Верещук – украинцам в оккупации перед "выборами": Не сотрудничайте, будут большие проблемы

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 17:43
Верещук – украинцам в оккупации перед
Ирина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук предупредила украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, что любое сотрудничество с врагом, в частности во время фейковых выборов, которые россияне планируют провести в сентябре 2023 года, приведет к "большим проблемам" для коллаборантов.

"Говорят, что оккупанты собрались какие-то там "выборы" проводить в сентябре на временно оккупированных территориях. Хочу еще раз предупредить наших граждан на ВОТ: будьте осторожны и ответственны. Не дайте втянуть себя в сотрудничество с врагом. Потому что все коллаборанты потом будут иметь большие проблемы. Оно вам не нужно!" – подчеркнула министр.

СПРАВКА. Уголовная ответственность за сотрудничество с врагом предусмотрена статьей 111-1 Уголовного кодекса Украины (о коллаборационной деятельности). Лицам, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, может грозить до 15 лет тюрьмы.

Ранее глава Службы безопасности Василий Малюк дал советы жителям временно оккупированных территорий, как не стать коллаборантом.

В частности, он отметил, что работа врачей и коммунальщиков не считается коллаборационизмом. Также для квалификации имеет значение, добровольно или по принуждению человек совершал те или иные действия.

Малюк посоветовал жителям временно оккупированных территорий "максимально дистанцироваться от врага, не предоставлять им никакой информации, не помогать им продуктами питания, не давать возможность расквартироваться и так далее".

  • 30 апреля 2023 года Лубинец сказал, что украинцы в оккупации могут взять российский паспорт из соображений собственной безопасности, чтобы не стать заложниками.
  • 1 мая Верещук заявила, что не рекомендует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.
  • Позже Верещук прокомментировала "противоречивость" позиции ее ведомства с мнением омбудсмена – подчеркнула, что нужно "не идти на сотрудничество с врагом".

Читайте также: Большинство украинцев, получивших паспорта РФ, не могут считаться преступниками – омбудсмен

Оксана Житнюк
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