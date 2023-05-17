Омбудсмен: Большинство украинцев, получивших паспорта РФ, не могут считаться преступниками

В большинстве случаев получение паспорта РФ на временно оккупированной территории является вынужденным шагом, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья лица или членов семьи и используется для выезда со временно оккупированной территории через третьи страны. Такие лица не могут считаться преступниками. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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По словам омбудсмена, в его офис все чаще поступают обращения от граждан, связанные с принудительной паспортизацией. "Пользуясь уязвимым положением украинцев, враг заставляет их оформлять гражданство РФ", – объясняет Лубинец.

Он напомнил, что принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях признается грубым нарушением норм международного права.

Также согласно статье 25 Конституции Украины каждый имеет право на смену гражданства, что исключает возможность признания результата принудительной смены гражданской принадлежности, напомнил омбудсмен.

Он обратил внимание, что получение паспорта РФ ни в коем случае не является основанием для утраты украинского гражданства.

"Таким образом, в большинстве случаев получение псевдопаспорта страны-агрессора является вынужденным шагом, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья лица или членов семьи и используется для выезда с временно оккупированной территории через третьи страны", – отметил Лубинец.

"Отмечаю, лица, которые вынуждены получать паспорт РФ при таких обстоятельствах, не могут считаться преступниками, скорее жертвами преступления", – добавил он.

30 апреля 2023 года омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что украинцы в оккупации могут взять российский паспорт из соображений собственной безопасности, чтобы не стать заложниками.

1 мая вице-премьер Ирина Верещук заявила, что не рекомендует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Позже Верещук прокомментировала "противоречивость" позиции ее ведомства с мнением омбудсмена – подчеркнула, что нужно "не идти на сотрудничество с врагом".

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