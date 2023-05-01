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Брать или не брать паспорта РФ. Верещук объяснила позицию, противоречащую советам Лубинца

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 19:26
Брать или не брать паспорта РФ. Верещук объяснила позицию, противоречащую советам Лубинца - Фото
Ирина Верещук (Фото: Министерство реинтеграции)

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона объяснила свое заявление о необходимости избегать получения российских паспортов в оккупации. Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил противоположное мнение – украинцы могут делать это для сохранения жизни.

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Журналисты спросили вице-премьера о личном мнении Лубинца относительно получения паспортов РФ в оккупации.

"Я профильный министр ВОТ, и у меня не может быть собственного мнения. Оно у меня есть, но остается вне рабочего времени. У меня государственная позиция – это территория Украины, временно оккупированная территория, мы обязательно деоккупируем наши украинские земли", – сказала она.

Вице-премьер отметила, что позиция министерства заключается в том, что украинцам нужно "не идти на сотрудничество с врагом, дождаться [деоккупации], если нет возможности уехать".

По словам Верещук, получение паспорта РФ влечет и другие последствия, в частности незаконную мобилизацию на оккупированных территориях. По информации разведки, россияне планируют усилить давление на украинцев на оккупированных территориях до 1 июля.

"Я не говорю, что только получение паспорта равно коллаборации – нет. Мы говорим о том, что все, что влечет получение паспорта – это побуждение к сотрудничеству", – сказала вице-премьер.

Она отметила, что после деоккупации Херсонской и Харьковской областей происходят задержания людей, которые пошли на дальнейшее сотрудничество с оккупантами, в частности по проведению псевдореферендумов.

"Я хочу уберечь людей, я не хочу, чтобы потом люди страдали – и моя святая обязанность сообщить об этом. Пытаться воздержаться от получения паспорта и от сотрудничества", – отметила она.

30 апреля 2023 года омбудсмен сказал, что украинцы в оккупации могут взять российский паспорт из соображений собственной безопасности. Он отметил, что украинцев, отказавшихся от паспорта оккупантов, могут превратить в заложников.

"Это будет отдельная категория гражданских заложников, которые Россия будет держать в плену", – сказал Лубинец.

1 мая Верещук заявила, что не рекомендует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях. Министерство по реинтеграции обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры для эвакуации украинцев, написала она.

"Мои рекомендации украинцам на ВОТ остаются прежними: российские паспорта не брать, с оккупантами не сотрудничать, по возможности уехать, ждать ВСУ", – написала она.

  • 27 апреля 2023 года российский диктатор Владимир Путин издал указ, которым разрешил принудительную депортацию украинцев с оккупированных территорий, если они не получат российское гражданство до 1 июля.

Читайте также: Россияне открыли дело против 14-летней украинки, чтобы не возвращать ее маме – омбудсмен

Артем Джеріпа
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