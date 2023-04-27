Путин издал указ о депортации с оккупированных территорий отказавшихся от гражданства РФ

Российский диктатор Владимир Путин утвердил порядок проживания "в РФ" для украинцев из временно оккупированных Россией районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Этот порядок предусматривает "депортацию из России" граждан Украины, которые до 1 июля 2024 года откажутся вступать в российское гражданство. Об этом сообщает Настоящее время.

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Согласно указу диктатора, иностранцами будут считаться те граждане, которые "заявили о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство либо остаться лицами без гражданства", а также не принесли присягу гражданина РФ.

Также Путин решил, что жителей захваченных украинских территорий, считающихся "иностранцами" и "создающих угрозу национальной безопасности", оккупанты будут "депортировать из России". В частности, речь идет о людях, "выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя", планирующих "теракты", поддерживающих "экстремизм" или участвующих в "несанкционированных акциях".

Согласно указу, оккупанты будут считать "иностранцами" граждан, проживавших на оккупированных украинских территориях на день их "включения" в состав России, и граждан, ранее проживавших и выехавших в РФ, которые заявили о желании сохранить прежнее гражданство и не принесли присягу гражданина РФ.

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация украинских детей на территорию РФ, – это признак геноцида, поэтому все такие случаи должны расследоваться, а все причастные – ответить.

Также ПАСЕ приветствовала решение Международного уголовного суда по выдаче ордера на арест Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Вадим Ребрина

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