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Чтобы не стать заложниками, люди вынуждены брать паспорта оккупантов – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 23:51
Чтобы не стать заложниками, люди вынуждены брать паспорта оккупантов – омбудсмен - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook Дмитрий Лубинец)

Чтобы не попасть в заложники к оккупантам, граждане Украины на временно оккупированных территориях могут из соображений безопасности брать российские паспорта. Такое мнение высказал в эфире национального телемарафона уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен считает, что если граждане Украины откажутся от паспорта оккупантов, их могут просто арестовать и они окажутся в положении заложников.

"Это будет отдельная категория гражданских заложников, которых Россия будет держать в плену", – сказал Лубинец.

При этом, по его мнению, целью указа российского диктатора Владимира Путина, который допускает депортацию тех, кто на временно оккупированных территориях откажется от принятия гражданства страны-агрессора, является не депортация, а создание условий для "принудительной паспортизации".

"Я бы посоветовал взять российский паспорт, чтобы выжить. Это самое главное. Можно взять паспорт, чтобы выжить, дождаться освобождения...", – сказал омбудсмен.

По его словам, от полученного таким образом паспорта можно будет после деоккупации официально отказаться, так как Украина не будет признавать такое вынужденное принятие паспорта правонарушением.

"Звучали заявления, что к любому, кто взял российский паспорт на временно оккупированной территории, должны применяться какие-то рычаги влияния... Я категорически против. Граждане делают это для того, чтобы выжить. Другое дело – те, кто организует такой процесс", – сказал омбудсмен.

  • 27 апреля Путин утвердил порядок "проживания в РФ" для украинцев из временно оккупированных Россией районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Указ допускает "депортацию из России" граждан Украины, которые до 1 июля 2024 года откажутся вступить в российское гражданство.
  • 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация украинских детей на территорию РФ – это признак геноцида, поэтому все такие случаи должны расследоваться, а все причастные – ответить. 
Сергій Бережний
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временно оккупированные территории паспорт рф Дмитрий Лубинец
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