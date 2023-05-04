Маляр: Раздавая паспорта, Россия лишает Украину возможности помочь своим гражданам

Раздавая свои паспорта на временно оккупированных территориях, власти России пытаются "легализовать" репрессии против украинцев и лишают Украину возможности защитить своих граждан. Об этом написала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, наличие у пострадавшего от действий РФ лица российского паспорта мешает Украине и миру его защитить.

"Полученный российский паспорт легализует насильственные действия РФ по отношению к гражданину, поскольку отчасти в РФ такое насилие разрешено законом. Да, это нарушение норм международного права, но наличие у лица российского паспорта de facto лишает Украину и международное сообщество возможности эффективной помощи", – написала Маляр.

Она считает, что российские власти, раздавая паспорта, "стремятся защитить себя и сделать репрессии против украинцев законными".

Кроме того, российский паспорт враг использует для принудительной мобилизации украинцев в ряды вражеской армии, отметила Маляр.

30 апреля 2023 года омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что украинцы в оккупации могут взять российский паспорт из соображений собственной безопасности, чтобы не стать заложниками.

1 мая Верещук заявила, что не рекомендует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Позже Верещук прокомментировала "противоречивость" позиции ее ведомства с мнением омбудсмена.

Читайте также: Путин издал указ о "депортации" с оккупированных территорий отказавшихся от гражданства РФ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.