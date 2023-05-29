Верещук – українцям в окупації перед "виборами": Не співпрацюйте, будуть великі проблеми

Віцепрем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук попередила українців, котрі проживають на тимчасово окупованих територіях, що будь-яка співпраця з ворогом, зокрема під час фейкових виборів, які росіяни планують провести у вересні 2023 року, призведе до "великих проблем" для колаборантів.

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"Кажуть, що окупанти зібрались якісь там "вибори" проводити у вересні на тимчасово окупованих територіях. Хочу вкотре попередити наших громадян на ТОТ: будьте обережними та відповідальними. Не дайте втягнути себе у співпрацю з ворогом. Бо всі колаборанти потім матимуть великі проблеми. Воно вам не треба!" – наголосила міністерка.

ДОВІДКА. Кримінальна відповідальність за співпрацю з ворогом передбачена Кримінальна відповідальність за співпрацю з ворогом передбачена статтею 111-1 Кримінального кодексу України (про колабораційну діяльність). Особам, що пішли на співпрацю з окупантами, може загрожувати до 15 років тюрми.

Раніше глава Служби безпеки Василь Малюк дав поради мешканцям тимчасово окупованих територій, як не стати колаборантом.

Зокрема, він наголосив, що робота лікарів і комунальників не вважається колабораціонізмом. Також для кваліфікації має значення, добровільно чи під примусом людина вчиняла ті чи інші дії.

Малюк порадив мешканцям тимчасово окупованих територій "максимально дистанціюватися від ворога, не надавати їм жодної інформації, не допомагати їм продуктами харчування, не давати можливість у себе розквартируватися і так далі".

30 квітня 2023 року Лубінець сказав, що українці в окупації можуть взяти російський паспорт з міркувань власної безпеки, щоб не стати заручниками.

1 травня Верещук заявила, що не рекомендує брати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.

Пізніше Верещук прокоментувала "суперечливість" позиції її відомства з думкою омбудсмена – наголосила, що треба "не йти на співпрацю з ворогом".

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