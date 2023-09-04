"Выборы" в оккупации. За спиной военный РФ, галочка должна быть за Единую Россию – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона о процедуре проведения псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Он отметил, что оккупанты раздают паспорта РФ перед "голосованием" и контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.

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"Я бы назвал это цирком на дроте. С использованием военной техники, использованием военного оборудования проводятся так называемые выборы. В принципе российская так называемая демократия видела всевозможные избирательные технологии, но, наверное, впервые это проходит столь цинично", – сказал Лубинец.

Он отметил, что сегодня получил информацию о том, как проходит голосование в оккупации, и как захватчики заставляют украинцев голосовать.

"Приезжают к гражданам Украины, которые, кстати, не писали никаких заявлений по поводу получения российских паспортов. Здесь же выдают российские паспорта. После удивления граждан Украины говорят: "Все нормально, у нас есть все базы данных, мы сейчас всех объезжаем. Вот вам паспорта, даже расписываться не надо". И тут же говорят: "Вам же нужно проголосовать", – рассказал Лубинец.

Он отметил, что при этом рядом стоят вооруженные представители армии РФ, которые "смотрят за проведением выборов".

"Но, внимание, один из военнослужащих стоит сзади и смотрит, какие же пометки ставятся в этих бюллетенях. После того как на прямой вопрос, за кого голосовать, называется Единая Россия, потом якобы эта процедура заканчивается, и они едут дальше", – рассказал омбудсмен.

ГУР обратилось к украинцам на временно оккупированных Россией территориях с призывом собирать информацию о псевдовыборах.

По данным Центра нацсопротивления, на временно оккупированной части Луганской области во время организованных РФ псевдовыборов захватчики планируют уточнить списки лиц, которые могут попасть под незаконную мобилизацию.

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