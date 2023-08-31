СБУ: У российских оккупантов будет не сезон выборов, а сезон цветения "бавовны"

На фоне успешных атак на временно оккупированные территории желающих помочь россиянам в проведении фейковых выборов становится все меньше, даже несмотря на предложения о денежном вознаграждении. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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Комментируя то, что РФ начала проводить на временно оккупированных территориях Украины фейковые выборы, Дехтяренко отметил, что СБУ владеет полной картиной происходящего на временно оккупированных территориях.

"Мы не просто знаем имена предателей, коллаборантов и других приспешников врага, но и все их данные, включая круг общения, маршруты передвижения и места жительства", – сказал спикер СБУ.

Он отметил, что установлены личности 3500 организаторов и участников "выборов", и вся эта деятельность документируется в рамках уже открытых уголовных производств по статьям о посягательствах на территориальную целостность и о коллаборационной деятельности. Предателям грозит до 10 лет тюрьмы.

"СБУ видит, что враг не может организовать этот процесс должным образом, из-за чего на разных временно оккупированных территориях смещается время начала фейкового голосования. Так, в Херсонской области оккупанты уже объявили о так называемом досрочном голосовании, которое должно стартовать уже 2 сентября – то есть все выходные. При том, что единственный так называемый день голосования в РФ – 10 сентября", – сказал Дехтяренко.

По его словам, оккупанты предлагают украинцам на временно оккупированных территориях от 10 000 рублей за "помощь" в проведении фейковых выборов.

"Но и это не очень помогает, потому что после "бавовны" на так называемом избирательном участке на временно оккупированной территории Запорожья желающих помогать врагу стало гораздо меньше. Я напомню, что тогда прилетело по сборищу коллаборантов, которые планировали проводить выборы на временно оккупированной части Запорожья, и рядом с ними были кадыровцы, охраняли их", – отметил Дехтяренко.

Он прогнозирует, что у оккупантов будет "не сезон выборов, а сезон цветения "бавовны".

14 августа СБУ заявила, что идентифицировала 15 коллаборационистов, готовящих новые псевдовыборы страны-захватчика России на временно оккупированной части Луганской области.

ГУР обратилось к украинцам на временно оккупированных Россией территориях с призывом собирать информацию о псевдовыборах, которые хотят провести захватчики.

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