СБУ: У російських окупантів буде не сезон виборів, а сезон цвітіння "бавовни"

На тлі успішних атак на тимчасово окуповані території охочих допомогти росіянам у проведенні фейкових виборів стає все менше, навіть попри пропонування грошової винагороди. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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Коментуючи те, що РФ почала проводити на тимчасово окупованих територіях України фейкові вибори, Дехтяренко наголосив, що СБУ володіє повною картиною того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.

"Ми не просто знаємо імена зрадників, колаборантів та інших поплічників ворога, але і всі їхні установчі дані, включаючи коло спілкування, маршрути пересування і місця проживання", – сказав речник СБУ.

Він наголосив, що встановлено особи 3500 організаторів і учасників "виборів", і вся ця діяльність документується в рамках вже відкритих кримінальних проваджень за статтями про посягання на територіальну цілісність і про колабораційну діяльність. Зрадникам загрожує до 10 років тюрми.

"СБУ бачить, що ворог не може організувати цей процес належним чином, через що на різних тимчасово окупованих територіях зміщується час початку фейкового голосування. Так, на Херсонщині окупанти уже оголосили про так зване дострокове голосування, яке має стартувати вже 2 вересня – тобто всі вихідні. При тому, що єдиний так званий день голосування в РФ – 10 вересня", – сказав Дехтяренко.

За його словами, окупанти пропонують українцям на тимчасово окупованих територіях від 10 000 рублів за "допомогу" у проведенні фейкових виборів.

"Але і це не дуже допомагає, тому що після "бавовни" на так званій виборчій дільниці на тимчасово окупованій території Запоріжжя охочих допомагати ворогу стало набагато менше. Я нагадаю, що тоді прилетіло по збіговиську колаборантів, які планували проводити вибори на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, і поруч із ними були кадировці, охороняли їх", – зазначив Дехтяренко.

Він прогнозує, що в окупантів буде "не сезон виборів, а сезон цвітіння "бавовни".

14 серпня СБУ заявила, що ідентифікувала 15 колабораціоністів, які готують нові псевдовибори країни-загарбника Росії на тимчасово окупованій частині Луганської області.

ГУР звернулося до українців на тимчасово окупованих Росією територіях із закликом збирати інформацію про псевдовибори, які хочуть провести загарбники.

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