СБУ знає, хто готує "вибори" в окупації на Луганщині. Джерело перерахувало колаборантів, є їхні фото

Служба безпеки України стверджує, що ідентифікувала 15 колабораціоністів, які готують нові псевдовибори країни-загарбника Росії на тимчасово окупованій частині Луганської області. Джерело LIGA.net у правоохоронних органах назвало ймовірних зрадників.

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Вересневі "вибори" окупанти готують до місцевих окупаційних адміністрацій.

СБУ пише, що серед поплічників ворога – "керівники виборчої комісії" російської терористичної організації ЛНР, а також представники територіальних осередків кремлівської партії Єдина Росія та інших політичних сил нелегітимної Держдуми РФ.

Після "виборів" окупанти назвуть "обраних депутатів парламенту" ЛНР та "рад муніципальних утворень".

Слідство встановило, що всі 15 осіб беруть безпосередню участь у підготовці до майбутнього фейкового "волевиявлення", зазначили у Службі: формують "тервиборчкоми" для фальсифікації явки та підсумків "голосування", облаштовують "виборчі дільниці", підбирають та інструктують "персонал", а також ведуть масштабну агіткампанію.

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Відкрито кримінальні провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці після деокупації, якщо вони не втечуть до Росії.

До цього шість фігурантів списку вже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму в окупації на Луганщині у вересні 2022 року.

За інформацією джерел LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про цих підозрюваних:



– Олена Кравченко (1983 року народження), "глава виборчкому ЛНР";

– Максим Приходько, (1978), "член виборчкому ЛНР";

– Тетяна Приходько, (1972), "член виборчкому ЛНР";

– Катерина Терещенко, (1986), "секретар виборчкому ЛНР";

– Маріанна Скорнякова, (1990), "заступник голови виборчкому ЛНР";

– Володимир Бабенко, (1990), "член виборчкому ЛНР";

– Наталія Куліченко, (1972), "член виборчкому ЛНР";

– Оксана Нікітюк, (1986), "член виборчкому ЛНР";

– Сергій Бєлов, (1983), "член виборчкому ЛНР";

– Олена Сакура, (1968), "член виборчкому ЛНР";

– Олександр Єрмоленко (1985), "другий секретар Луганського республіканського комітету" КПРФ;

– Віталій Невеселий (1983), "керівник Сєвєродонецького міського центру" партії Нові люди;

– Максим Уваров (1980), "керівник луганського регіонального відділення" ЛДПР;

– Геннадій Тараканов, "голова ради регіонального відділення" партії "Справедлива Росія – за правду";

– Денис Мірошниченко, "секретар Луганського відділення" партії Єдина Росія.

Росія захопила майже всю територію Луганської області у перші місяці повномасштабного вторгнення, включно з великими містами-супутниками Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Восени 2022 року стало відомо, що ексміністр освіти Табачник став "радником керівника" окупаційної адміністрації у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Колабораціоніста включили до місцевого осередку Єдиної Росії.

У липні 2023-го СБУ повідомила про підозру в держзраді екснардепу та керівнику забороненої партії Наші Мураєву.

Генштаб повідомив на початку серпня 2023 року, що Єдина Росія приїде до окупованого села під Токмаком, також готують "вибори".

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