Екснардепу Мураєву оголосили підозру в держзраді

Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді екснардепу та керівнику забороненої партії "Наші" Євгену Мураєву. Про це пише відомство у Telegram.

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Мураєва звинувачують у причетності до підривної діяльності проти України.

Екснардепу повідомили про підозру за двома статтями: державна зрада та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань тощо.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний телеканал "Наш" для "масового поширення" кремлівських наративів в українському інформпросторі.

У такий спосіб він цілеспрямовано використовував свій медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою в інтересах РФ, пише СБУ.

На його каналі подавалась "викривлена інформація" про ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені, зауважує відомство.

Незалежні експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти злочинної діяльності Мураєва проти державної безпеки.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин його злочинів.

Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі він ховається від правосуддя за кордоном.

Напередодні широкомасштабного вторгнення у 2022 році Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що уряд РФ планує привести до влади в Україні проросійського лідера, оскільки розглядає можливість нового вторгнення та окупації української території. Як потенційного кандидата назвали Мураєва.

11 лютого 2022 року президент Зеленський увів у дію санкції РНБО проти телеканалу "Наш".

30 листопада 2022 року СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників і знайшла зброю та рублі.

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