"Вибори" в окупації. За спиною військовий РФ, галочка має бути за Єдину Росію – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону про процедуру проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Він зазначив, що окупанти роздають паспорти РФ перед "голосуванням" і контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію Єдина Росія.

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"Я б назвав це цирком на дроті. З використанням військової техніки, використанням військового устаткування проводяться так звані вибори. У принципі російська так звана демократія бачила всілякі виборчі технології, але, напевно, вперше це проходить настільки цинічно", – сказав Лубінець.

Він зазначив, що сьогодні отримав інформацію про те, як проходить голосування в окупації, і як загарбники змушують українців голосувати.

"Приїжджають до громадян України, які, до речі, не писали жодних заяв щодо отримання російських паспортів. Тут же видають російські паспорти. Після здивування громадян України кажуть: "Все нормально, у нас є всі бази даних, ми зараз всіх об’їжджаємо. Ось вам паспорти, навіть розписуватись не треба". І тут же кажуть: "Вам же треба проголосувати", – розповів Лубінець.

Він зазначив, що поряд стоять озброєні представники армії РФ, які "дивляться за проведенням виборів".

"Але, увага, один з військовослужбовців стоїть позаду і дивиться, які ж помітки ставляться в цих бюлетенях. Після того, як на пряме запитання, за кого голосувати, називається Єдина Росія, потім нібито ця процедура закінчується, і вони їдуть далі", – розповів омбудсмен.

ГУР звернулося до українців на тимчасово окупованих Росією територіях із закликом збирати інформацію про псевдовибори.

За даними Центру нацспротиву, на тимчасово окупованій частині Луганської області під час організованих РФ псевдовиборів загарбники планують уточнити списки осіб, що можуть потрапити під незаконну мобілізацію.

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