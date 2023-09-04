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"Вибори" в окупації. За спиною військовий РФ, галочка має бути за Єдину Росію – Лубінець

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 23:55
Дмитро Лубінець (Фото: Ukrinform)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону про процедуру проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Він зазначив, що окупанти роздають паспорти РФ перед "голосуванням" і контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію Єдина Росія.

"Я б назвав це цирком на дроті. З використанням військової техніки, використанням військового устаткування проводяться так звані вибори. У принципі російська так звана демократія бачила всілякі виборчі технології, але, напевно, вперше це проходить настільки цинічно", – сказав Лубінець.

Він зазначив, що сьогодні отримав інформацію про те, як проходить голосування в окупації, і як загарбники змушують українців голосувати.

"Приїжджають до громадян України, які, до речі, не писали жодних заяв щодо отримання російських паспортів. Тут же видають російські паспорти. Після здивування громадян України кажуть: "Все нормально, у нас є всі бази даних, ми зараз всіх об’їжджаємо. Ось вам паспорти, навіть розписуватись не треба". І тут же кажуть: "Вам же треба проголосувати", – розповів Лубінець.

Він зазначив, що поряд стоять озброєні представники армії РФ, які "дивляться за проведенням виборів".

"Але, увага, один з військовослужбовців стоїть позаду і дивиться, які ж помітки ставляться в цих бюлетенях. Після того, як на пряме запитання, за кого голосувати, називається Єдина Росія, потім нібито ця процедура закінчується, і вони їдуть далі", – розповів омбудсмен.

  • ГУР звернулося до українців на тимчасово окупованих Росією територіях із закликом збирати інформацію про псевдовибори.
  • За даними Центру нацспротиву, на тимчасово окупованій частині Луганської області під час організованих РФ псевдовиборів загарбники планують уточнити списки осіб, що можуть потрапити під незаконну мобілізацію.

Читайте також: СБУ: У російських окупантів буде не сезон виборів, а сезон цвітіння "бавовни"

Оксана Житнюк
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