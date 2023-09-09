Партизаны взорвали авто с оккупантами: они перевозили "бюллетени" для псевдовыборов – фото

Украинские партизаны взорвали авто, ликвидировали и ранили оккупантов, которые транспортировали "бюллетени" для псевдовыборов во временно оккупированной Новой Каховке, сообщает Центр национального сопротивления.

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"Украинскому подполью во временно оккупированной Новой Каховке удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации", – пишет ведомство.

Партизаны взорвали автомобиль оккупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков", во время псевдовыборов, организованных россиянами на временно оккупированных территориях, отмечает ЦНС.

В результате подрыва машины был ликвидирован один российский военный, еще двое получили ранения, сообщает ведомство.

ЦНС добавляет фото уничтоженного авто:

Ведомство призвало обходить созданные оккупантами "избирательные участки" и по возможности покинуть свое жилье на период "осеннего обострения у врага".

Источники LIGA.net в СБУ распространили видео попадания двух дронов в "избирательный штаб" оккупантов, готовившихся к проведению незаконных выборов в области.

в СБУ распространили видео попадания двух дронов в "избирательный штаб" оккупантов, готовившихся к проведению незаконных выборов в области. Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы: они раздают паспорта РФ перед "голосованием", и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.

Во временно оккупированном Бердянске в ночь перед запланированными захватчиками псевдовыборами произошли взрывы на одном из "избирательных участков". К взрывам причастна Служба безопасности Украины, сообщили источники LIGA.net в спецслужбе.

Смотрите видео: Оккупанты заставляют голосовать под дулами автоматов – видео с псевдовыборов

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