В Запорожской области два украинских дрона-камикадзе атаковали "избирательный штаб" оккупантов, готовившихся к проведению незаконных выборов в области. Источники LIGA.net в СБУ распространили видео попадания БпЛА в логово захватчиков.

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Беспилотники посетили "избирательный" штаб оккупантов в селе Скельки Васильевского района.

Отмечается, что оккупанты использовали его для хранения избирательных бюллетеней и документов.

"Но выборы здесь закончились досрочно", – сообщил источник, отметив, что операция с последующими взрывом и пожаром – работа СБУ.

После взрывов оккупанты оточили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.

Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы: они раздают паспорта РФ перед "голосованием", и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.

Во временно оккупированном Бердянске в ночь перед запланированными захватчиками псевдовыборами произошли взрывы на одном из "избирательных участков". К взрывам причастна Служба безопасности Украины, сообщили источники LIGA.net в спецслужбе.

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