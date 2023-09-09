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Дроны-камикадзе СБУ атаковали псевдоизбирательный штаб оккупантов на юге – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2023, 13:50
Видео: источник LIGA.net в СБУ
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В Запорожской области два украинских дрона-камикадзе атаковали "избирательный штаб" оккупантов, готовившихся к проведению незаконных выборов в области. Источники LIGA.net в СБУ распространили видео попадания БпЛА в логово захватчиков.

Беспилотники посетили "избирательный" штаб оккупантов в селе Скельки Васильевского района. 

Отмечается, что оккупанты использовали его для хранения избирательных бюллетеней и документов.

"Но выборы здесь закончились досрочно", – сообщил источник, отметив, что операция с последующими взрывом и пожаром – работа СБУ.

После взрывов оккупанты оточили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.

  • Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы: они раздают паспорта РФ перед "голосованием", и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.
  • Во временно оккупированном Бердянске в ночь перед запланированными захватчиками псевдовыборами произошли взрывы на одном из "избирательных участков". К взрывам причастна Служба безопасности Украины, сообщили источники LIGA.net в спецслужбе.

Смотрите также: В Энергодаре дрон успешно атаковал совещание руководителей оккупационной "полиции" – видео ГУР

Милана Головань, Юрий Смирнов
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выборысбудронЗапорожье
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