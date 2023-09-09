У Запорізькій області два українських дрони-камікадзе атакували "виборчий штаб" окупантів, які готувалися до проведення незаконних виборів в області. Джерела LIGA.net в СБУ поширили відео влучання БпЛА у лігво загарбників.

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Безпілотники завітали у "виборчий" штаб окупантів у селі Скельки Василівського району.

Зазначається, що окупанти використовували його для зберігання виборчих бюлетенів і документів.

"Але вибори тут закінчилися достроково", – повідомило джерело, зазначивши, що операція з подальшими вибухом та пожежею – робота СБУ.

Після вибухів окупанти точили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.

Омбудсмен Лубінець розповів, як окупанти проводять псевдовибори: вони роздають паспорти РФ перед "голосуванням", і озброєні люди контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію Єдина Росія.

У тимчасово окупованому Бердянську в ніч перед запланованими загарбниками псевдовиборами сталися вибухи на одній із "виборчих дільниць". До вибухів причетна Служба безпеки України, повідомили джерела LIGA.net у спецслужбі.

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