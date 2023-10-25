ГУР знищило в Донецьку склад окупантів, які зараз штурмують під Авдіївкою – мапа

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони виявили й знищили склад боєприпасів російських загарбників у тимчасово окупованому Донецьку. База з озброєнням належала бригаді окупантів, які воюють на Авдіївському напрямку, пише відомство.

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"23 жовтня 2023 року о 03:20 за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю ворожий склад із боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку, було знищено", – повідомляє ГУР.



Відомство зазначає, що база з озброєнням належала 110 окремій мотострілецькій бригаді 1 армійського корпусу окупаційних військ РФ, яка зараз залучена до штурмових дій у районі Авдіївки.

Ось місце ураження на мапах, Google Maps маркує адресу як вулиця Електровозна, будинок 27.

Відстань від бази до лінії фронту – понад 10 км:

Речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед.

За його словами, російських прапорів на Авдіївському териконі немає, тривають бої, ситуація нелегка і є "досить потужна напруга".

Вдень 21 жовтня у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунало два потужні вибухи.

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