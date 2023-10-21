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Центр Донецька струснули вибухи. На місці виникла велика пожежа — відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 15:09
Відео: соцмережі
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Вдень 21 жовтня у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунало два потужних вибухи. Місцеві ресурси пишуть про ймовірну роботу протиповітряної оборони та влучання.

Український анонімний канал donetchanyn, який висвітлює події в Донецьку, заявив про прильоти в районі "Мотеля". За його словами, приблизно в тому районі розташована військова база російських окупантів.

Наразі загарбники ніяк не коментували епізод.

Карта: Google

Місцеві жителі публікують фото снаряда, що впав неподалік. 

Фото: соцмережі

Місцеві канали також поширюють фото з наслідками влучання.

Фото: соцмережі

Новина доповнюється...

Мілана Головань
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