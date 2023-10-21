Вдень 21 жовтня у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунало два потужних вибухи. Місцеві ресурси пишуть про ймовірну роботу протиповітряної оборони та влучання.
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Український анонімний канал donetchanyn, який висвітлює події в Донецьку, заявив про прильоти в районі "Мотеля". За його словами, приблизно в тому районі розташована військова база російських окупантів.
Наразі загарбники ніяк не коментували епізод.
Місцеві жителі публікують фото снаряда, що впав неподалік.
Місцеві канали також поширюють фото з наслідками влучання.
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