Вдень 21 жовтня у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунало два потужних вибухи. Місцеві ресурси пишуть про ймовірну роботу протиповітряної оборони та влучання.

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Український анонімний канал donetchanyn, який висвітлює події в Донецьку, заявив про прильоти в районі "Мотеля". За його словами, приблизно в тому районі розташована військова база російських окупантів.

Наразі загарбники ніяк не коментували епізод.

Місцеві жителі публікують фото снаряда, що впав неподалік.

Місцеві канали також поширюють фото з наслідками влучання.

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