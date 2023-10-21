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Центр Донецка сотрясли взрывы. На месте возник большой пожар – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 15:09
Видео: соцсети
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Днем 21 октября в центре временно оккупированного Донецка раздались два мощных взрыва. Местные ресурсы пишут о возможной работе противовоздушной обороны и о попадании.

Украинский анонимный канал donetchanyn, освещающий события в Донецке, заявил о прилетах в районе "Мотеля". По его словам, примерно в том районе находится военная база российских оккупантов.

Пока захватчики никак не комментировали эпизод.

Карта: Google

Местные жители публикуют фото упавшего неподалеку снаряда.

Фото: соцмережі

Местные каналы также распространяют фотографии с последствиями попадания.

Фото: соцмережі

Новость дополняется...

Милана Головань
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