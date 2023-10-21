Днем 21 октября в центре временно оккупированного Донецка раздались два мощных взрыва. Местные ресурсы пишут о возможной работе противовоздушной обороны и о попадании.

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Украинский анонимный канал donetchanyn, освещающий события в Донецке, заявил о прилетах в районе "Мотеля". По его словам, примерно в том районе находится военная база российских оккупантов.

Пока захватчики никак не комментировали эпизод.

Местные жители публикуют фото упавшего неподалеку снаряда.

Местные каналы также распространяют фотографии с последствиями попадания.

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