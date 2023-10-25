ГУР уничтожило в Донецке склад оккупантов, которые сейчас штурмуют под Авдеевкой – карта

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны обнаружили и уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков во временно оккупированном Донецке. База с вооружением принадлежала бригаде оккупантов, воюющих на Авдеевском направлении, пишет ведомство.

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"23 октября 2023 года в 03:20 по киевскому времени в результате ударов высокоточным оружием вражеский склад с боекомплектом, расположенный на улице Ревякина в Донецке, был уничтожен", – сообщает ГУР.



Ведомство отмечает, что база с вооружением принадлежала 110 отдельной мотострелковой бригаде 1 армейского корпуса оккупационных войск РФ, которая сейчас вовлечена в штурмовые действия в районе Авдеевки.

Вот место поражения на картах, Google Maps маркирует адрес как улица Электровозная, дом 27.

Расстояние от базы до линии фронта – более 10 км:

Спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед.

По его словам, российских флагов на Авдеевском терриконе нет, продолжаются бои, ситуация нелегкая и есть "достаточно мощное напряжение".

Днем 21 октября в центре временно оккупированного Донецка произошли два мощных взрыва.

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