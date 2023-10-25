UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР уничтожило в Донецке склад оккупантов, которые сейчас штурмуют под Авдеевкой – карта

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 19:04
ГУР уничтожило в Донецке склад оккупантов, которые сейчас штурмуют под Авдеевкой – карта - Фото
Фото: ГУР

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны обнаружили и уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков во временно оккупированном Донецке. База с вооружением принадлежала бригаде оккупантов, воюющих на Авдеевском направлении, пишет ведомство.

"23 октября 2023 года в 03:20 по киевскому времени в результате ударов высокоточным оружием вражеский склад с боекомплектом, расположенный на улице Ревякина в Донецке, был уничтожен", – сообщает ГУР.

Ведомство отмечает, что база с вооружением принадлежала 110 отдельной мотострелковой бригаде 1 армейского корпуса оккупационных войск РФ, которая сейчас вовлечена в штурмовые действия в районе Авдеевки.

Вот место поражения на картах, Google Maps маркирует адрес как улица Электровозная, дом 27.

Расстояние от базы до линии фронта – более 10 км:

Карта: Google Maps

Карта: Deepstate

  • Спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед.
  • По его словам, российских флагов на Авдеевском терриконе нет, продолжаются бои, ситуация нелегкая и есть "достаточно мощное напряжение".
  • Днем 21 октября в центре временно оккупированного Донецка произошли два мощных взрыва.

Читайте также: Командир ГУР: Выполнили задание во время высадки в Энергодаре, операции помогли Херсону

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкагурДонецксклад

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 