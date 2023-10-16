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Командир ГУР: Выполнили задание в высадке в Энергодаре, операции помогли с Херсоном

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 11:10
Командир ГУР: Выполнили задание в высадке в Энергодаре, операции помогли с Херсоном - Фото
Командир группы ПЗРК спецподразделения ГУР "Артан" Александр "Лютый" (Фото: РБК-Украина)

Спецназовцам Главного управления разведки удалось выполнить задание во время одной из высадок во временно оккупированном Энергодаре в 2022 году, рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый". Россияне были вынуждены укреплять этот участок из-за операций, что послужило на пользу Херсонскому направлению, заявил он в интервью РБК-Украина.

После вступления в "Артан" "Лютый" воевал в составе штурмовых групп, как правило, одна такая группа состоит из 30 человек, пишет СМИ.

Одним из первых заданий, в которых участвовал спецназовец, было десантирование в Энергодаре.

Эта операция длилась около двух месяцев – с начала сентября по конец октября 2022 года, передает издание.

"Тогда было уже достаточно холодно, а это была высадка на лодках. Было сложно. Подробный список задач, которые мы тогда выполняли, раскрывать не могу, но нам удалось их выполнить", – рассказал "Февраль".

По его словам, спецназовцы ГУР устраивали почти каждые два дня "набеги" по Днепру, чтобы спровоцировать оккупантов укреплять именно этот участок.

Спецназовец отметил, что это в свою очередь послужило в пользу Херсонскому направлению.

  • Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал о трех неудачных попытках высадки во временно оккупированном Энергодаре: успешной реализации помешали "как управленческие, так и исполнительные недостатки".
  • В сентябре партизаны и ГУР нанесли удары тремя дронами по объектам россиян во временно оккупированном Энергодаре.
  • "Февраль" сообщил, что Буданов во время одной из операций в переговорах по рации заставил 19 российских кафиров сдаться в плен.

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Артём Джерипа
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