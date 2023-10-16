Буданов по рации заставил 19 оккупантов сдаться. Невероятная сила духа – командир ГУР

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в ходе одной из операций по переговорам по рации заставил 19 российских оккупантов сдаться в плен. Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" в интервью РБК-Украина.

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Спецназовцев ГУР нередко отправляют на задачи, где приходится столкнуться с кратным преимуществом врага, пишет СМИ.

"Лютый" отметил, что в некоторых операциях непосредственно участвует Буданов.

"Во время одной из задач штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами был Кирилл Алексеевич. Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа", – рассказал спецназовец.

По его словам, тогда все бойцы ГУР почувствовали "такой моральный подъем", когда услышали голос начальника военной разведки.

"Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами, в нашем секторе, находится начальник ГУР", – объяснил "Лютый".

Он не уточняет, когда именно произошел этот эпизод.

Бригадный генерал Дмитрий Тимков сообщил, что в 2015 году во время спецоперации в тылу врага на Донбассе будущий глава военной разведки Буданов был тяжело ранен: сначала он просил побратимов оставить его, однако вместе с группой смог выйти в безопасное место.

Буданов заявил, что высадки диверсионных групп во временно оккупированном Крыму являются частью "глобального замысла".

По мнению начальника ГУР, война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше.

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