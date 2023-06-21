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Ранение Буданова на Донбассе в 2015: Просил побратимов бросить его, на силе воли дошел сам

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 08:50
Ранение Буданова на Донбассе в 2015: Просил побратимов бросить его, на силе воли дошел сам - Фото
Кирилл Буданов (Фото: Офис президента)

В 2015 году во время спецоперации в тылу врага на Донбассе будущий глава военной разведки Кирилл Буданов был тяжело ранен. Сначала он просил побратимов оставить его, однако вместе с группой смог выйти в безопасное место. Об этом в интервью Economist рассказал бригадный генерал Дмитрий Тимков.

По его словам, в начале 2015 года они с Будановым были на Донбассе "глубоко внутри вражеских линий [обороны]".

В ходе операции тогдашний подполковник Буданов попал на противопехотную мину.

Тимков говорит, что шрапнель врезалась в шею, лопатку и чуть ниже сердца будущего главы ГУР.

"Кирилл попросил нас оставить его", – отмечает Тимков.

Однако группа отказалась бросить Буданова, и "благодаря силе воли" раненый офицер "доковылял" до безопасного места более 3 км.

"Всю дорогу он ничего не сказал. Вот насколько сильно это было больно", – подытожил историю Тимков.

Читайте также: В ГУР рассказали, как группа Буданова в 2016 году полностью уничтожила спецотряд ФСБ "Вымпел" в Крыму

Артём Джерипа
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Главное управление разведкиДонбассгурраненияКирилл Буданов
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