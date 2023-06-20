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Буданов: Охладитель Запорожской АЭС заминирован РФ. Если подорвут — могут быть проблемы

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 16:52
Буданов: Охладитель Запорожской АЭС заминирован РФ. Если подорвут — могут быть проблемы - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты заминировали охладитель Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день для Запорожской АЭС существует "определенная угроза".

Он отметил, что станция остается под контролем оккупантов, а уничтожением Каховской гидроэлектростанции они разрушили нормальный доступ воды к охладителям. 

"Но страшнее, что за это время АЭС и сам охладитель были дополнительно заминированы. Если они подорвут его и выведут из строя, то будут, давайте так, большая вероятность того, что будут значительные проблемы", — заявил Буданов.

Читайте также: Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине свои условия – Зеленский для NBC News 

Дмитрий Гриниченко
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