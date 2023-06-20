Буданов: Охладитель Запорожской АЭС заминирован РФ. Если подорвут — могут быть проблемы

Российские оккупанты заминировали охладитель Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, на сегодняшний день для Запорожской АЭС существует "определенная угроза".

Он отметил, что станция остается под контролем оккупантов, а уничтожением Каховской гидроэлектростанции они разрушили нормальный доступ воды к охладителям.

"Но страшнее, что за это время АЭС и сам охладитель были дополнительно заминированы. Если они подорвут его и выведут из строя, то будут, давайте так, большая вероятность того, что будут значительные проблемы", — заявил Буданов.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

8 июня украинский регулятор распорядился вывести последний энергоблок ЗАЭС в "холодную остановку".

Персонал Запорожской АЭС не может этого сделать из-за препятствий со стороны российских оккупантов.

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