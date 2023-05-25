В ГУР рассказали, как группа Буданова в 2016 году уничтожила спецназ ФСБ "Вымпел" в Крыму
В 2016 году диверсионная группа под командованием нынешнего начальника украинской разведки Кирилла Буданова уничтожила подразделение спецназа Федеральной службы безопасности РФ "Вымпел" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР, ссылаясь на новую статью о главном разведчике в журнале NV.
По словам тогдашнего начальника ГУР Валерия Кондратюка, в 2016 году группа оперативников во главе с Будановым провела одну из наиболее дерзких операций в уже захваченном россиянами Крыму.
Он отметил, что тогда разведка получила информацию о переброске в Джанкой военных вертолетов и решила их уничтожить.
"Мы понимали, что с помощью этих вертолетов, работающих на низких высотах, противник может попытаться захватить дамбу Крымского канала, открыв доступ воде на полуостров. Россияне высадят там десант, и мы ничего не успеем сделать", — сказал Кондратюк.
Во время той операции группа Буданова столкнулась с элитным отрядом ФСБ "Вымпел", но за несколько минут боя уничтожила врага и вышла из Крыма без потерь.
В ГУР заявили, что россияне уже более десяти раз пытались убить Буданова, но безуспешно — в 2019 году под его машину российский киллер заложил взрывчатку, но она сдетонировала преждевременно.
- Недавно Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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