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У ГУР розповіли, як група Буданова у 2016 році повністю знищила спецзагін ФСБ "Вимпел" у Криму

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25.05.2023, 08:37
У ГУР розповіли, як група Буданова у 2016 році повністю знищила спецзагін ФСБ
Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

У 2016 році диверсійна група під командуванням нинішнього начальника української розвідки Кирила Буданова знищила підрозділ спецпризначення Федеральної служби безпеки РФ "Вимпел" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі ГУР, посилаючись на нову статтю про головного розвідника у журналі NV.

За словами тодішнього начальника ГУР Валерія Кондратюка, у 2016 році група оперативників на чолі з Будановим провела одну з найбільш зухвалих операцій у вже захопленому росіянами Криму.

Він зазначив, що тоді розвідка отримала інформацію щодо перекидання у Джанкой військових гелікоптерів і вирішила їх знищити.

"Ми розуміли, що за допомогою цих гелікоптерів, які працюють на низьких висотах, противник може спробувати захопити дамбу Кримського каналу, відкривши доступ воді на півострів. Росіяни висадять там десант, і ми нічого не встигнемо зробити", — сказав Кондратюк.

Під час тієї операції група Буданова зіткнулася з елітним загоном ФСБ "Вимпел", але за кілька хвилин бою знищила ворога та вийшла з Криму без втрат.

У ГУР заявили, що росіяни вже понад десять разів намагалися вбити Буданова, проте безуспішно — 2019 року під його машину російський кілер заклав вибухівку, але вона здетонувала передчасно.

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Дмитро Гриниченко
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