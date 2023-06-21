Поранення Буданова на Донбасі у 2015 році: Просив побратимів залишити його, на силі волі дійшов сам

2015 року під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі майбутній глава військової розвідки Кирило Буданов був важко поранений. Спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти до безпечного місця. Про це в інтерв'ю Economist розповів бригадний генерал Дмитро Тімков.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, на початку 2015 року вони з Будановим були на Донбасі "глибоко всередині ворожих ліній [оборони]".

Під час операції тодішній підполковник Буданов потрапив на протипіхотну міну.

Тімков каже, що шрапнель врізалась в шию, лопатку і трохи нижче серця майбутнього голови ГУР.

"Кирило попросив нас залишити його", – зазначає Тімков.

Проте група відмовилась залишати Буданова, і "завдяки силі волі" поранений офіцер "дошкандибав" до безпечного місця понад 3 км.

"Усю дорогу він нічого не сказав. Ось наскільки сильно це було боляче", – підсумував історію Тімков.

Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.

Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "недопрацьовані фейки".

Буданов повідомив, що окупанти могли замінувати охолоджувач Запорізької атомної електростанції.

Читайте також: У ГУР розповіли, як група Буданова у 2016 році повністю знищила спецзагін ФСБ "Вимпел" у Криму

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.