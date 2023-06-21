RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Поранення Буданова на Донбасі у 2015 році: Просив побратимів залишити його, на силі волі дійшов сам

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 08:50
Поранення Буданова на Донбасі у 2015 році: Просив побратимів залишити його, на силі волі дійшов сам - Фото
Кирило Буданов (Фото: Офіс президента)

2015 року під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі майбутній глава військової розвідки Кирило Буданов був важко поранений. Спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти до безпечного місця. Про це в інтерв'ю Economist розповів бригадний генерал Дмитро Тімков.

За його словами, на початку 2015 року вони з Будановим були на Донбасі "глибоко всередині ворожих ліній [оборони]".

Під час операції тодішній підполковник Буданов потрапив на протипіхотну міну.

Тімков каже, що шрапнель врізалась в шию, лопатку і трохи нижче серця майбутнього голови ГУР.

"Кирило попросив нас залишити його", – зазначає Тімков.

Проте група відмовилась залишати Буданова, і "завдяки силі волі" поранений офіцер "дошкандибав" до безпечного місця понад 3 км.

"Усю дорогу він нічого не сказав. Ось наскільки сильно це було боляче", – підсумував історію Тімков.

Читайте також: У ГУР розповіли, як група Буданова у 2016 році повністю знищила спецзагін ФСБ "Вимпел" у Криму

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Донбасгуркирило будановпораненняГоловне управління розвідки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 