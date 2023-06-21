Поранення Буданова на Донбасі у 2015 році: Просив побратимів залишити його, на силі волі дійшов сам
2015 року під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі майбутній глава військової розвідки Кирило Буданов був важко поранений. Спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти до безпечного місця. Про це в інтерв'ю Economist розповів бригадний генерал Дмитро Тімков.
За його словами, на початку 2015 року вони з Будановим були на Донбасі "глибоко всередині ворожих ліній [оборони]".
Під час операції тодішній підполковник Буданов потрапив на протипіхотну міну.
Тімков каже, що шрапнель врізалась в шию, лопатку і трохи нижче серця майбутнього голови ГУР.
"Кирило попросив нас залишити його", – зазначає Тімков.
Проте група відмовилась залишати Буданова, і "завдяки силі волі" поранений офіцер "дошкандибав" до безпечного місця понад 3 км.
"Усю дорогу він нічого не сказав. Ось наскільки сильно це було боляче", – підсумував історію Тімков.
- Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.
- Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "недопрацьовані фейки".
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