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По будівлі ГУР було націлено два ракетні удари, у березні 2022 та у травні 2023 року – Economist

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 06:28
По будівлі ГУР було націлено два ракетні удари, у березні 2022 та у травні 2023 року – Economist - Фото
Кирило Буданов (Скриншот відео)

Будівля Головного управління розвідки Міноборони двічі зазнавала ракетних ударів – у березні 2022-го та у травні 2023 року. Про це повідомляє Economist у статті, присвяченій начальнику ГУР Кирилу Буданову.

За словами офіцерів ГУР, у березні 2022 року атака Росії на штаб ГУР на Рибальському острові в Києві багатьох вивела з рівноваги – "летіли ракети, лопалися вікна і поруч руйнувалися старі будівлі".

Розвідники згадують, що люди, які чекали у приймальний на зустріч з Будановим, впали на підлогу, а невдовзі відчинилися двері й до них вийшов начальник ГУР.

"Все гаразд", – сказав Буданов та наказав людям повернутися до роботи.

"Він обтрусився, одягнув кепку й вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження", – розповів співрозмовник Economist.

29 травня 2023 року на офіс ГУР летіли балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники. Вони майже не влучили у будівлю ГУР та сусідній автомобільний міст, а дрони зачепили іншу будівлю.

Читайте також: Буданов відреагував на ракетну атаку росіян: Вони пошкодують

Через день російський диктатор Володимир Путін похвалився "точним" ударом, який знищив комплекс. Прокремлівські ЗМІ повідомили, що генерала Буданова було евакуйовано до Німеччини та впав у кому.

"The Economist може підтвердити, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності", – йдеться у статті.

  • Російські пропагандисти останнім часом регулярно заявляють про нібито поранення або навіть смерть представників найвищого військового керівництва України. Такі фейки росіяни вже розповсюджували і про Танцюру, і про Залужного.
  • Пізніше окупанти вигадали новий фейк – тепер, за їхньою версією, був "важко поранений" Буданов. Росіяни посилалися на неіснуючу статтю у німецькому журналі Stern. За кілька днів у РФ заявили про "смерть" Буданова. Сам він, як кажуть у ГУР, "реагує фірмовим сміхом" на такі фейки ворога.

Читайте також: Буданов вийшов у прямий ефір: каже, росіяни "недопрацювали" фейк про його смерть

Наталія Медведєва
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