По зданию ГУР было нацелено два ракетных удара, в марте 2022 и в мае 2023 года – Economist

Здание Главного управления разведки Минобороны дважды повергалось ракетным ударам – в марте 2022-го и в мае 2023 года. Об этом сообщает Economist в статье, посвященной начальнику ГУР Кириллу Буданову.

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По словам офицеров ГУР, в марте 2022 года атака России на штаб ГУР на Рыбальском острове в Киеве многих вывела из равновесия – "летели ракеты, лопались окна и рядом рушились старые здания".

Разведчики вспоминают, что люди, ждавшие в приемной встречи с Будановым, упали на пол, а через несколько мгновений открылась дверь и к ним вышел начальник ГУР.

"Все в порядке", – сказал Буданов и приказал людям вернуться к работе.

"Он отряхнулся, надел кепку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения" – рассказал собеседник Economist.

29 мая 2023 года на офис ГУР летели баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники. Они чуть не попали в здание ГУР и соседний автомобильный мост, а дроны задели другое здание.

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Через день российский диктатор Владимир Путин похвастался "точным" ударом, уничтожившим комплекс. Прокремлевские СМИ сообщили, что генерал Буданов был эвакуирован в Германию и впал в кому.

"The Economist может подтвердить, что ни одно из этих утверждений не соответствует действительности", – говорится в статье.

Российские пропагандисты в последнее время регулярно заявляют о якобы ранении или даже смерти представителей высшего военного руководства Украины. Такие фейки россияне уже распространяли и о Танцюре, и о Залужном.

Позднее оккупанты придумали новый фейк – теперь, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне ссылались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова. Сам он, как говорят в ГУР, "реагирует фирменным смехом" на такие фейки врага.

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