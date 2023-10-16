Буданов по рації змусив 19 окупантів здатися. Неймовірна сила духу – командир ГУР

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час однієї з операцій у переговорах по рації змусив 19 російських окупантів здатися у полон. Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" в інтерв'ю РБК-Україна.

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Спецпризначенців ГУР нерідко відправляють на завдання, де доводиться стикнутися з кратною перевагою ворога, пише ЗМІ.

"Лютий" зазначив, що у деяких операціях безпосередньо бере участь Буданов.

"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто залишити зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді саме з нами був Кирило Олексійович. Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон. Це неймовірна сила духу", – розповів спецпризначенець.

За його словами, тоді усі бійці ГУР відчули "такий моральний підйом", коли почули голос начальника військової розвідки.

"Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, перебуває начальник ГУР", – пояснив "Лютий".

Він не уточнює, коли саме стався цей епізод.

Бригадний генерал Дмитро Тімков повідомив, що у 2015 році під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі майбутній глава військової розвідки Буданов був важко поранений: спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти до безпечного місця.

Буданов заявив, що висадки диверсійних груп у тимчасово окупованому Криму є частиною "глобального задуму".

На думку начальника ГУР, війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширші будуть операції там – тим краще.

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