RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Буданов про висадки у Криму: Так, є втрати, один потрапив у полон. Але є глобальний задум

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 13:42
Буданов про висадки у Криму: Так, є втрати, один потрапив у полон. Але є глобальний задум - Фото
Кирило Буданов (Фото: скріншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що висадки диверсійних груп у тимчасово окупованому Криму є частиною "глобального задуму". Про це він повідомив у інтерв'ю УП.

За його словами, є "глобальний задум", який полягає у підготовці до звільнення Криму.

Він зазначив, що Сили оборони завдають масованих ракетних ударів по Чорноморському флоту, ударів по комплексах протиповітряної оборони, радіотехнічної розвідки, аеродромів та інших військових об'єктів.

"Тривають операції для перевірки шляхів для подальшого заходу великих елементів для звільнення Криму з його західного боку. Епізодів висадок дуже багато. Основна мета – знаходити та перевіряти пляжі для висадки більш-менш серйозних груп. Вони мають попутні завдання", — сказав Буданов.

Розвідник заявив, що нещодавно одна група прийняла бій, і визнав, що один з українських бійців потрапив у полон.

"Тієї ночі висаджувалося кілька груп у різних місцях. Одна група натрапила на противника, зав'язався бій, нормальний бій, на жаль є втрати, але так буває, у них теж є втрати. Вони взяли в полон одного нашого військового, це правда", — резюмував він.

  • 4 жовтня ГУР повідомило про спецоперацію у Криму та показало відео зі спецпризначенцями, які вночі підпливають до півострова на водних скутерах.
  • Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що під час спецоперації відбувся бій із росіянами, внаслідок якого є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. Є втрати і серед українських захисників, але вони "не пропорційні російським".
  • 24 серпня, у День Незалежності, ГУР та Військово-морські сили здійснили спецоперацію у Криму.

Дивіться також: Бій у морі та переслідування на катерах: нове відео та деталі спецоперації ГУР у Криму

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнарозвідкакирило будановдрг
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 