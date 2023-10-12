Буданов про висадки у Криму: Так, є втрати, один потрапив у полон. Але є глобальний задум

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що висадки диверсійних груп у тимчасово окупованому Криму є частиною "глобального задуму". Про це він повідомив у інтерв'ю УП.

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За його словами, є "глобальний задум", який полягає у підготовці до звільнення Криму.

Він зазначив, що Сили оборони завдають масованих ракетних ударів по Чорноморському флоту, ударів по комплексах протиповітряної оборони, радіотехнічної розвідки, аеродромів та інших військових об'єктів.

"Тривають операції для перевірки шляхів для подальшого заходу великих елементів для звільнення Криму з його західного боку. Епізодів висадок дуже багато. Основна мета – знаходити та перевіряти пляжі для висадки більш-менш серйозних груп. Вони мають попутні завдання", — сказав Буданов.

Розвідник заявив, що нещодавно одна група прийняла бій, і визнав, що один з українських бійців потрапив у полон.

"Тієї ночі висаджувалося кілька груп у різних місцях. Одна група натрапила на противника, зав'язався бій, нормальний бій, на жаль є втрати, але так буває, у них теж є втрати. Вони взяли в полон одного нашого військового, це правда", — резюмував він.

4 жовтня ГУР повідомило про спецоперацію у Криму та показало відео зі спецпризначенцями, які вночі підпливають до півострова на водних скутерах.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що під час спецоперації відбувся бій із росіянами, внаслідок якого є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. Є втрати і серед українських захисників, але вони "не пропорційні російським".

24 серпня, у День Незалежності, ГУР та Військово-морські сили здійснили спецоперацію у Криму.

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