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Спецпризначенці ГУР висадились у Криму і завдали вогневе ураження по окупантах – відео видео

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 14:00
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Спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили висадку в тимчасово окупованому Криму та завдали ураження по російських загарбниках, повідомило відомство..

Бойове завдання виконали бійці підрозділів "Стугна" та "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимура" ГУР.

Вони десантувались на території Криму та нанесли вогневе ураження окупантам, пише ГУР.

На відео зафільмовано спецпризначенців, які уночі підпливають до півострова на водних скутерах, їх знімає дрон.

Наприкінці відео показані українські бійці з прапором ГУР.

"ГУР МО здійснило чергову висадку на Крим. Крим буде українським, або безлюдним", – сказав спецпризначенець.

  • 24 серпня, на День Незалежності, ГУР і Військово-морські сили здійснили спецоперацію у Криму.
  • Представник військової розвідки заявив, що відбулась висадка особового складу на території півострова: цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає.
  • Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

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Артем Джеріпа
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