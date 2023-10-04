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Бойцы ГУР высадились в Крыму и нанесли огневое поражение по оккупантам – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 14:00
Скриншот з відео
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Спецназовцы Главного управления разведки произвели высадку во временно оккупированном Крыму и нанесли поражение по российским захватчикам, сообщило ведомство.

Боевую задачу выполнили бойцы подразделений "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР.

Они десантировались на территории Крыма и нанесли огневое поражение оккупантам, пишет ГУР.

На видео сняты спецназовцы, которые подплывают к полуострову на водных скутерах, их снимает дрон.

В конце видео показаны украинские бойцы с флагом ГУР.

Новость дополняется...

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Артём Джерипа
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