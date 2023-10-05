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Бій у морі і переслідування на катерах: нове відео і деталі спецоперації ГУР у Криму видео

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 20:59
Відео: ГУР
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Головне управління розвідки Міноборони опублікувало нове відео спецоперації в Криму, в рамках якої бійці здійснили висадку на півострові та завдали ураження по російських загарбниках.

Про цю спецоперацію українська розвідка повідомила вчора, а сьогодні показала нове відео та озвучила додаткові деталі.

У межах спецоперації розвідники підрозділу спецпризначення "Артан" висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. 

Спецпризначенці вступили в запеклий бій із російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат, зазначили в ГУР.

"На шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артану" також провели бій на морі – противник спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах із підтримкою авіації", – повідомили у розвідці.

Командир "Артану" Віктор Торкотюк зазначив, що це не перша і не остання операція в Криму, але про більшість із них стане відомо лише згодом.

"Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбникам про неминучість звільнення всіх окупованих територій", – сказав Торкотюк.

  • 4 жовтня ГУР повідомило про спецоперацію в Криму і показало відео зі спецпризначенцями, які уночі підпливають до півострова на водних скутерах.
  • Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що під час спецоперації відбувся бій із росіянами, в результаті якого є багато загиблих та поранених з особового складу загарбників. Є втрати і серед українських захисників, але вони "не співмірні з російськими".
Оксана Житнюк
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