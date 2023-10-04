Спецпризначенці ГУР мали бій у Криму, виконали завдання та відійшли. Втрати неспівмірні – Юсов

У тимчасово окупованому Криму спецпризначенці Головного управління розвідки завдали втрат загарбникам і відійшли після виконання завдання, у захисників теж є втрати, але не співмірні з російськими, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Триває спецоперація з деокупації Криму, розповів він у коментарі Українській правді.

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Юсов уточнив, що після виконання завдання група спецпризначенців відійшла, пише УП.

"Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених з особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими", – сказав він.

За його словами, триває спецоперація, яка спрямована на деокупацію Криму.

"Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій", – підсумував представник ГУР.

4 вересня ГУР показало відео, як спецпризначенці висадились на території тимчасово окупованого Криму.

24 серпня, на День Незалежності, ГУР і Військово-морські сили здійснили спецоперацію у Криму.

Тоді Юсов заявив, що відбулась висадка особового складу на території півострова: цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає.

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