ВМС про стан Чорноморського флоту РФ: Без флагмана, штабу та, найімовірніше, без командувача

Завдання "функціональної" поразки Чорноморському флоту РФ – сукупність дій багатьох складових Сил оборони й безпеки, які триватимуть, заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Станом на зараз ЧФ окупантів залишився без флагмана, штабу та, найімовірніше, без командувача, розповів він в етері телемарафону.

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Військового запитали, якими засобами завдавалась "функціональна" поразка ЧФ Росії.

"Це сукупність дій багатьох складових оборони й безпеки України. Тут буквально залучені всі складові ЗСУ — і Повітряні сили, і Служба безпеки України, і Головне управління розвідки. Працювали, працюють і будуть працювати за цим напрямом та у цьому напрямку. Тому що всі чудово розуміють, що наша безпека полягає у звільненні акваторії [Чорного та Азовського морів]. А це безпосередньо пов'язано зі звільненням тимчасово окупованої території Криму, і це нерозривно [пов'язано]", – пояснив Плетенчук.

За його словами, тому "бавовна" (вибухи. – Ред.) відбувається у самому Криму і надалі відбуватиметься там.

Також це стосується і незаконно збудованого Керченського мосту, зауважив військовий.

"Але все це має якісь етапи поступові, планування і виконання цих планів. Зараз вони [ЧФ] залишилися, мовою фактів, без флагмана, без штабу і, скоріш за все, без командувача", – підсумував він.

Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що ЧФ РФ зазнав "функціональної" поразки, тому що змушений розійтися портами, де він "не впливатиме на Україну".

Плетенчук відповів, що "функціональна" поразка ЧФ РФ означає, що дії Сил оборони в Азово-Чорноморському регіоні мають результат. За його словами, окупанти "вимушені ховатися" на морі, але списувати з рахунків ворога ще зарано.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

25 вересня у ССО заявили, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було знищено командувача ЧФ РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

27 вересня пропагандистське російське видання Звєзда, яке належить Міноборони країни-агресора, опублікувало низку відео, на яких Соколов нібито живий.

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