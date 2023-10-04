RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ВМС про стан Чорноморського флоту РФ: Без флагмана, штабу та, найімовірніше, без командувача

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 14:31
ВМС про стан Чорноморського флоту РФ: Без флагмана, штабу та, найімовірніше, без командувача - Фото
Дмитро Плетенчук (Скриншот з відео)

Завдання "функціональної" поразки Чорноморському флоту РФ – сукупність дій багатьох складових Сил оборони й безпеки, які триватимуть, заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Станом на зараз ЧФ окупантів залишився без флагмана, штабу та, найімовірніше, без командувача, розповів він в етері телемарафону.

Військового запитали, якими засобами завдавалась "функціональна" поразка ЧФ Росії.

"Це сукупність дій багатьох складових оборони й безпеки України. Тут буквально залучені всі складові ЗСУ — і Повітряні сили, і Служба безпеки України, і Головне управління розвідки. Працювали, працюють і будуть працювати за цим напрямом та у цьому напрямку. Тому що всі чудово розуміють, що наша безпека полягає у звільненні акваторії [Чорного та Азовського морів]. А це безпосередньо пов'язано зі звільненням тимчасово окупованої території Криму, і це нерозривно [пов'язано]", – пояснив Плетенчук.

За його словами, тому "бавовна" (вибухи. – Ред.) відбувається у самому Криму і надалі відбуватиметься там.

Також це стосується і незаконно збудованого Керченського мосту, зауважив військовий.

"Але все це має якісь етапи поступові, планування і виконання цих планів. Зараз вони [ЧФ] залишилися, мовою фактів, без флагмана, без штабу і, скоріш за все, без командувача", – підсумував він.

  • Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що ЧФ РФ зазнав "функціональної" поразки, тому що змушений розійтися портами, де він "не впливатиме на Україну".

  • Плетенчук відповів, що "функціональна" поразка ЧФ РФ означає, що дії Сил оборони в Азово-Чорноморському регіоні мають результат. За його словами, окупанти "вимушені ховатися" на морі, але списувати з рахунків ворога ще зарано.

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

  • 25 вересня у ССО заявили, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було знищено командувача ЧФ РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

  • 27 вересня пропагандистське російське видання Звєзда, яке належить Міноборони країни-агресора, опублікувало низку відео, на яких Соколов нібито живий.

    Читайте також: У Севастополі підводний човен РФ міг зазнати катастрофічних ушкоджень, фото – союзники

    Артем Джеріпа
    Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
    кримвійначф рф
    Ще по темі

    Коментарі

    Останні новини
    Спецпроєкти
     