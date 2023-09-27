Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим, де він нагороджує футболістів та дає інтерв'ю. Можливо, таким чином росЗМІ відреагували на повідомлення Сил спецоперацій України про нібито ліквідацію Соколова під час ракетного удару 22 вересня по Севастополю.

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22 вересня ЗСУ атакували штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дні ССО заявили, що там нібито було знищено командувача флоту противника на Чорному морі. Загалом нібито ліквідовані 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

Підтвердити ліквідацію Соколова не зміг ані міністр оборони Рустем Умєров, ані Держдеп США. Глава МО сказав: "Якщо Соколов мертвий, це хороша новина для всіх", а речниця Держдепу Карін Жан-П'єр повідомила, що бачила відео з командувачем ЧФ РФ, яке опублікували в Росії, проте їй "поки що нема чого підтверджувати".

27 вересня пропагандистське російське видання Звєзда, підпорядковане Міноборони країни-агресора, опублікувало низку відео, на яких Соколов нібито живий.

В опублікованому ролику він сповіщає, що окупанти "успішно виконують поставлені задачі".

Ця заява пролунала нібито на церемонії нагородження футбольної команди ЧФ "Чорноморець", яка посіла призове місце у чемпіонаті Збройних сил РФ. Інтерв'ю було зняте у будинку офіцерів флоту у Севастополі.

Чемпіонат відбувся 18 вересня, тобто ще до удару по штабу ЧФ.

Журналісти УП звернули увагу на те, що у російській соцмережі VK на сторінці ФК "Чорноморець" 20 вересня опубліковане відео з нагородження, ймовірно, записане у день перемоги, на якому ведучий каже, що зустріч команди з Соколовим заплановане на 20 вересня у Єкатерининському залі Будинку офіцерів ЧФ.

LIGA.net відправила запит до ССО. На момент виходу новини відповідь не була отримана.

У мережі є багато відео з моменту та наслідками удару по штабу флоту окупантів.

Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

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