Генерал ЗСУ: Удари по Криму важливі для наступу. Атака на штаб ЧФ допомагає, дає надію

Удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу Чорноморського флоту РФ, важливі для успіху українського контрнаступу, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

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"Успіх наступальних операцій полягає не тільки в знищенні противника перед собою, він також у знищенні місць концентрації техніки, особового складу й особливо в ліквідації командних центрів. Дезорганізація їхніх сил шляхом знищення їхніх командних центрів на вищому рівні призводить до безладу на полі бою. Знищений командир — це знищена командна ланка, а без неї немає злагоджених дій", – зазначив командувач.

Він уточнив, що Крим особливо важливий на цьому фронті, оскільки там знаходиться висока концентрація російської військової техніки: "Ми знаємо, звідки вони завдають ударів, як їхні повітряні засоби, так і наземні".

Тарнавський сказав, що удар по штабу Чорноморського флоту РФ допомагає Україні, а також "дає нам надію на майбутнє".

"Я маю на увазі, що у нас є можливості вражати їх не тільки попереду, але й у тилу. І коли розумієш, що у ворога в тилу гаряче, це підіймає бойовий дух наших бійців", – пояснив він.

22 вересня, невдовзі після 13:00, у Криму, зокрема у Севастополі, пролунали потужні вибухи. Російські окупанти повідомили про ракетну атаку Сил оборони України по штабу Російського флоту на Чорному морі. За кілька хвилин це підтвердилося: був приліт точно в штаб ЧФ РФ. Ось багато відео з місця події.

Уночі 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Події, які відбуваються в Криму приблизно з середини серпня, опосередковано вказують на подальший перебіг українського наступу, заявив начальник військової розвідки Кирило Буданов.

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