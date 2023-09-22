Буданов про диверсію на аеродромі "судного дня": Це вдарило по ФСБ та керівництву Росії

Диверсія на аеродромі Чкаловський під Москвою, де знаходяться "літаки судного дня", урядові борти та спецлітаки, спричинила удар по Федеральній службі безпеки РФ, яка мала охороняти цей об'єкт, а також по військовому та політичному керівництву Росії. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The WarZone під час перебування у Вашингтоні з українською делегацією.

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Буданов зазначив, що ця атака – діяльність однієї з диверсійних груп, які "певним чином" пов'язані з ГУР.

Журналіст запитав: чи пропонувало відомство здійснити цей напад диверсантам, або організовувало чи планувало це.

Начальник ГУР відповів, що вони допомагали "скажімо так" цій групі, але відмовився надати подробиці.

Його запитали, який ефект може мати можливість зламати "таку захищену базу" у РФ.

"Пояснення тут таке ж, тому що це була атака, здійснена в безпечній зоні, фактично всередині Москви, тому що цей аеродром знаходиться в межах "великої Москви" [області]. Це демонструє очевидну неспроможність режиму захистити навіть свою найважливішу та захищену інфраструктуру. А якщо говорити про планери [повітряні судна. – Ред.], то, звичайно, у Росії їх багато, але деякі з них, наприклад Іл-20, не доступні у великій кількості", – зазначив Буданов.

За його словами, ГУР знає про негативну реакцію на диверсію з боку Федеральної служби безпеки РФ, яка мала охороняти аеродром, тому що її службовців звинуватили в цьому.

"Звичайно, це не було завданням, але це побічний ефект. І вони отримали звинувачення, тому що повинні були забезпечувати безпеку, і вони дозволили тим диверсантам зайти на той об’єкт, що охороняється, і провести цю диверсійну операцію", – пояснив він.

Окрім удару по ФСБ, це також і удар по політичному та військовому керівництву РФ, оскільки воно "явно не в змозі" забезпечити належну охорону критичних стратегічних аеродромів у Москві, підсумував Буданов.

ДОВІДКА



18 вересня невідомі диверсанти



Загалом вироблено лише 20 літаків Іл-20, ці судна займаються радіоелектронною розвідкою та радіоелектронною боротьбою. Літаки цього типу перестали виробляти у 1976 році. Вони обладнані радіолокаційною системою бічного огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.



Ан-148 – український пасажирський літак розробки конструкторського бюро "Антонов". У Росії лише 21 таке судно: 15 — у Міноборони РФ та 6 — у Спеціальному льотному загоні "Росія". Цей підрозділ перевозить топчиновників РФ, важливих посадовців спецслужб та армії. Ціна одного літака ~$30 млн.



Мі-28 — ударний гелікоптер, призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танків, іншої броньованої техніки та малошвидкісних повітряних цілей і живої сили. 18 вересня невідомі диверсанти підірвали літаки Ан-148 та Іл-20, а також гелікоптер Мі-28Н у Підмосковʼї на аеродромі, де базуються урядові судна, так звані "літаки судного дня" та спеціальні борти, повідомили у ГУР.Загалом вироблено лише 20 літаків Іл-20, ці судна займаються радіоелектронною розвідкою та радіоелектронною боротьбою. Літаки цього типу перестали виробляти у 1976 році. Вони обладнані радіолокаційною системою бічного огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.Ан-148 – український пасажирський літак розробки конструкторського бюро "Антонов". У Росії лише 21 таке судно: 15 — у Міноборони РФ та 6 — у Спеціальному льотному загоні "Росія". Цей підрозділ перевозить топчиновників РФ, важливих посадовців спецслужб та армії. Ціна одного літака ~$30 млн.Мі-28 — ударний гелікоптер, призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танків, іншої броньованої техніки та малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

Буданов заявив, що події, які відбуваються в Криму приблизно з середини серпня, опосередковано вказують на подальший перебіг українського наступу.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що відомство визначило перелік стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню, і методично працює над цим.

Наприкінці серпня 2023 року відбулась атака на російський аеродром у Пскові, внаслідок цього було знищено чотири літаки Іл-76.

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