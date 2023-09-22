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Буданов: Події у Криму опосередковано вказують на плани ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 21:58
Буданов: Події у Криму опосередковано вказують на плани ЗСУ - Фото
Кирило Буданов (Фото: Офіс президента)

Події, що відбуваються у Криму приблизно з середини серпня, опосередковано вказують на подальший перебіг українського наступу. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю The WarZone.

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У відповіді на запитання журналіста про наступ ЗСУ та чи вірить голова ГУР, що Україна поверне Крим до кінця цього року, Буданов сказав, що "активізація у Криму" опосередковано вказує на плани командування.

"Наша контрнаступальна операція розпочалася на початку літа і продовжується досі... І як ви правильно сказали, я не головнокомандувач Генштабу. Але якщо говорити про Крим, ви ж не могли не помітити, що з середини серпня по Криму відбувається певна активізація, і це може опосередковано підказати вам відповідь на ваше запитання", – сказав Буданов.

У серпні ЗСУ почали завдавати систематичних ударів по військових цілях та логістичних вузлах окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Повідомлялося, що окрім завдання ракетних ударів, якими знищуються системи ППО та військова інфраструктура, на узбережжі Криму висаджувалися українські розвідгрупи.

  • 22 вересня, невдовзі після 13:00, у Криму, зокрема в Севастополі, пролунали потужні вибухи. Російські окупанти повідомили про ракетну атаку Сил оборони України по штабу Російського флоту на Чорному морі. За кілька хвилин це підтвердилося: був приліт точно до штабу ЧФ РФ. Ось багато відео з місця події.
  • Командувач Повітряних сил ЗСУ офіційно підтвердив, що удару по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі завдали українські льотчики.
  • Вночі 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Читайте також: Вибухи у Криму. ГУР: Планомірна робота, необхідно зруйнувати логістичний хаб РФ

Сергій Бережний
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