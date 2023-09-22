RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Севастополь. Командувач ПС сподівається, що наступного разу російська ППО знов не підведе видео

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 15:14
Відео: Микола Олещук
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук офіційно підтвердив, що удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі завдали українські льотчики. 

У своєму Telegram-каналі Олещук поширив відео із наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав: "Ми ж обіцяли, що далі буде".

Командувач Повітряних сил також висміяв повідомлення російського Міноборони про те, що всі (п'ять штук, як стверджує відомство ворога. – Ред.) ракети в небі над Севастополем нібито були збиті.

"Сподіваюсь, що наступного разу російська ППО нас знову не підведе", – написав він.

Водночас Міноборони РФ заявляє про одного загиблого. Telegram-канал 112, наближений до російських силовиків, раніше стверджував про щонайменше шістьох постраждалих окупантів.

22 вересня невдовзі після 13:00 у Криму, зокрема у Севастополі, пролунали потужні вибухи. Гауляйтер Севастополя заявив про ракетний удар по штабу ЧФ РФ, згодом цю інформацію підтвердили у Міноборони ворога.

За кілька хвилин до удару росіяни перекрили рух автотранспорту Керченським мостом. Морський транспорт у Севастополі також припинив роботу.

Читайте також: СБУ та ЗСУ вдарили по штабу РФ у Мелітополі — поранений командувач, є смерті серед офіцерів

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаСевастопольМикола Олещук
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 