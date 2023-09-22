Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук офіційно підтвердив, що удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі завдали українські льотчики.

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У своєму Telegram-каналі Олещук поширив відео із наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав: "Ми ж обіцяли, що далі буде".

Командувач Повітряних сил також висміяв повідомлення російського Міноборони про те, що всі (п'ять штук, як стверджує відомство ворога. – Ред.) ракети в небі над Севастополем нібито були збиті.

"Сподіваюсь, що наступного разу російська ППО нас знову не підведе", – написав він.

Водночас Міноборони РФ заявляє про одного загиблого. Telegram-канал 112, наближений до російських силовиків, раніше стверджував про щонайменше шістьох постраждалих окупантів.

22 вересня невдовзі після 13:00 у Криму, зокрема у Севастополі, пролунали потужні вибухи. Гауляйтер Севастополя заявив про ракетний удар по штабу ЧФ РФ, згодом цю інформацію підтвердили у Міноборони ворога.

За кілька хвилин до удару росіяни перекрили рух автотранспорту Керченським мостом. Морський транспорт у Севастополі також припинив роботу.

20 вересня було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно влучили в ціль".

Уночі 21 вересня Україна завдала масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки".

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