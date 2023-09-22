Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук официально подтвердил, что удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе нанесли украинские летчики.

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В своем Telegram-канале Олещук распространил видео с последствиями атаки на город, которые публикуют соцсети, и написал: "Мы же обещали, что дальше будет".

Командующий ВС также высмеял сообщения российского Минобороны о том, что все (пять штук, как утверждает ведомство врага. – Ред.) ракеты в небе над Севастополем якобы были сбиты.

"Надеюсь, что в следующий раз российская ПВО нас снова не подведет", – написал он.

В то же время Минобороны РФ заявляет об одном погибшем. Telegram-канал 112, приближенный к российским силовикам, ранее утверждал о по меньшей мере шести пострадавших оккупантах.

22 сентября вскоре после 13:00 в Крыму, в том числе в Севастополе, прогремели мощные взрывы. Гауляйтер Севастополя заявил о ракетном ударе по штабу ЧФ РФ, впоследствии эту информацию подтвердили в Минобороны врага.

За несколько минут до удара россияне перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту. Морской транспорт в Севастополе также приостановил работу.

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