СБУ и ВСУ ударили по базе РФ в Мелитополе – ранен командующий, есть смерти среди офицеров
21.09.2023, 15:08
Фото: Источники LIGA.net в СБУ
На днях Служба безопасности Украины вместе с украинскими военными нанесли удар по секретной базе российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе. Об этом LIGA.net сообщили источники в СБУ.
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Сначала контрразведка обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними – отработали по цели, сообщает собеседник.
В результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.
Кроме главарей оккупантов пострадало еще несколько десятков российских офицеров. Около десяти из них, по данным источников, ликвидированы.
- В июне ВСУ подтвердили удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска: там был уничтожен штаб россиян и состав горюче-смазочных материалов.
- В конце августа Главное управление разведки сообщило, что благодаря местным партизанам разведка уничтожила ряд вражеских объектов на захваченных территориях.
- Дрон ударил во временно оккупированном Энергодаре по импровизированной казарме подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1", подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову.
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