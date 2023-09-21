СБУ и ВСУ ударили по базе РФ в Мелитополе – ранен командующий, есть смерти среди офицеров

На днях Служба безопасности Украины вместе с украинскими военными нанесли удар по секретной базе российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе. Об этом LIGA.net сообщили источники в СБУ.

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Сначала контрразведка обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними – отработали по цели, сообщает собеседник.

В результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

Кроме главарей оккупантов пострадало еще несколько десятков российских офицеров. Около десяти из них, по данным источников, ликвидированы.

В июне ВСУ подтвердили удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска: там был уничтожен штаб россиян и состав горюче-смазочных материалов.

В конце августа Главное управление разведки сообщило, что благодаря местным партизанам разведка уничтожила ряд вражеских объектов на захваченных территориях.

Дрон ударил во временно оккупированном Энергодаре по импровизированной казарме подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1", подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову.

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