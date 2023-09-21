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СБУ и ВСУ ударили по базе РФ в Мелитополе – ранен командующий, есть смерти среди офицеров

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 15:08
СБУ и ВСУ ударили по базе РФ в Мелитополе – ранен командующий, есть смерти среди офицеров - Фото
Фото: Источники LIGA.net в СБУ

На днях Служба безопасности Украины вместе с украинскими военными нанесли удар по секретной базе российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе. Об этом LIGA.net сообщили источники в СБУ.

Сначала контрразведка обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними – отработали по цели, сообщает собеседник.

В результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

Кроме главарей оккупантов пострадало еще несколько десятков российских офицеров. Около десяти из них, по данным источников, ликвидированы.

Фото: Джерела LIGA.net в СБУ
  • В июне ВСУ подтвердили удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска: там был уничтожен штаб россиян и состав горюче-смазочных материалов.
  • В конце августа Главное управление разведки сообщило, что благодаря местным партизанам разведка уничтожила ряд вражеских объектов на захваченных территориях.
  • Дрон ударил во временно оккупированном Энергодаре по импровизированной казарме подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1", подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову.

Смотрите также: ВСУ успешно поразили штаб оккупантов вблизи Мелитополя – видео

Милана Головань, Юрий Смирнов
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войнамелитополь
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