Вооруженные Силы Украины поразили штаб оккупантов вблизи временно оккупированного Мелитополя, сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
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Успешный удар произошел около 7:00 19 сентября по штабу россиян в районе Мелитополя, пишет СтратКом.
На видео виден характерный "гриб" из дыма.
Затем слышны звуки полета и взрывы.
После этого появляется еще один столб дыма.
- В июне ВСУ подтвердили удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска: там был уничтожен штаб россиян и состав горюче-смазочных материалов.
- В конце августа Главное управление разведки сообщило, что благодаря местным партизанам разведка уничтожила ряд вражеских объектов на захваченных территориях.
- Дрон ударил во временно оккупированном Энергодаре по импровизированной казарме подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1", подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову.
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