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ВСУ успешно поразили штаб окупантов вблизи Мелитополя – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 18:05
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Вооруженные Силы Украины поразили штаб оккупантов вблизи временно оккупированного Мелитополя, сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Успешный удар произошел около 7:00 19 сентября по штабу россиян в районе Мелитополя, пишет СтратКом.

На видео виден характерный "гриб" из дыма.

Затем слышны звуки полета и взрывы.

После этого появляется еще один столб дыма.

  • В июне ВСУ подтвердили удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска: там был уничтожен штаб россиян и состав горюче-смазочных материалов.
  • В конце августа Главное управление разведки сообщило, что благодаря местным партизанам разведка уничтожила ряд вражеских объектов на захваченных территориях.
  • Дрон ударил во временно оккупированном Энергодаре по импровизированной казарме подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1", подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову.

Смотрите также: HIMARS ударил по пяти подразделениям россиян на оккупированном острове Джарилгач – видео

Артём Джерипа
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войнаштабмелитополь
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